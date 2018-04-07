Gary Medel: Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için mutluyum

İşte Gary Medel'in açıklamaları:

"Galibiyetten dolayı mutluyum. Aynı zamanda Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için de mutluyum. Golü kimin attığının çok önemi yok, önemli olan 3 puan almak. Şampiyonluk yarışında var olmayı sürdürüyoruz."