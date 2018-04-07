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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Gary Medel: Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için mutluyum

    İlk golümü attığım için mutluyum
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'ın Şilili yıldızı , 'in 28. haftasında Beşiktaş'ın 'yi 5-1 yendiği karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda buluındu

    İşte 'in açıklamaları:

    "Galibiyetten dolayı mutluyum. Aynı zamanda formasıyla ilk golümü attığım için de mutluyum. Golü kimin attığının çok önemi yok, önemli olan 3 puan almak. Şampiyonluk yarışında var olmayı sürdürüyoruz."

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