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Gary Medel: Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için mutluyum
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 yendiği karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda buluındu
İşte Gary Medel'in açıklamaları:
"Galibiyetten dolayı mutluyum. Aynı zamanda Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için de mutluyum. Golü kimin attığının çok önemi yok, önemli olan 3 puan almak. Şampiyonluk yarışında var olmayı sürdürüyoruz."
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