Tosicten 4. gol

Beşiktaş'ta farkı 3'e çıkaran golü atan savunma oyuncusu Dusko Tosic, ligde bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarında fileleri havalandıran Tosic, Göztepe karşısında 64. dakikada attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

6 MAÇ SONRA 5 GOLLÜ MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 6 maç sonra 5 gollü galibiyete imza attı.

Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen Beşiktaş, bu mücadelenin ardından Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorlarla geçti. 6 maçlık periyotta Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, ligde 53 gole ulaştı.