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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Tosic'ten 4. gol

    Tosicten 4. gol
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'ta farkı 3'e çıkaran golü atan savunma oyuncusu Dusko , ligde bu sezonki 4. golünü kaydetti.

    Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarında fileleri havalandıran , Göztepe karşısında 64. dakikada attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

    6 MAÇ SONRA 5 GOLLÜ MAÇ

    Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 6 maç sonra 5 gollü galibiyete imza attı.

    Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen , bu mücadelenin ardından Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorlarla geçti. 6 maçlık periyotta Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 mağlup olmuştu.

    Beşiktaş, ligde 53 gole ulaştı.

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