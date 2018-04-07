Kartalın keskin virajı!

4 kart cezalısı (Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Tolgay) ve 1 sakatı (Love) bulunan Beşiktaş, saat 19.00’da Vodafone Park’ta Göztepe’yi ağırlıyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Geçen hafta Alanyaspor'u 1-0 yenerek puanını 53 yapan siyah-beyazlılar zirve takibini sürdürmüştü. Yarıştan kopmak istemeyen Güneş'in talebeleri, cezalı ve sakat oyuncularının fazla olmasına rağmen Göztepe'yi yenerek şampiyonluk yarışındaki kritik virajı kayıpsız dönmek istiyor.

ORTA SAHADA SIKINTI BÜYÜK

Beşiktaş, Göztepe karşısına kart cezalısı ve sakat beş oyuncusundan yoksun çıkacak. Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba, Tolgay ve Oğuzhan'ın yanı sıra, kırmızı kart cezası devam eden Ricardo Quaresma (Bu maçla birlikte cezası sona eriyor) bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan devre arasında Alanyaspor'dan alınan Vagner Love ise kasığındaki yırtık sebebiyle bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak.