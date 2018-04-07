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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta bileği bükülmüyor

    Kartalın bileği bükülmüyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    , karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürdü.

    Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan , sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.

    Bu maçların 34'ünü 'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

    Siyah-beyazlı ekip, 41 maçlık namağlup serisindeki 100. golünü ise karşısında buldu. Maçın 19. dakikasında Talisca, attığı golle 100. golü kaydetti. Göztepe'yi 5-1 mağlup eden Beşiktaş, 41 maçlık seride ise 104 gole ulaştı.

    Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ta üst üste 8. lig maçından galibiyetle ayrıldı. Stadındaki son puan kaybını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu mücadelenin ardından sahasında Galatasaray, Osmanlıspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarını kazandı.

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