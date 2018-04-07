Beşiktaş, Göztepe karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürdü.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.

Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, 41 maçlık namağlup serisindeki 100. golünü ise Göztepe karşısında buldu. Maçın 19. dakikasında Talisca, attığı golle 100. golü kaydetti. Göztepe'yi 5-1 mağlup eden Beşiktaş, 41 maçlık seride ise 104 gole ulaştı.

Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ta üst üste 8. lig maçından galibiyetle ayrıldı. Stadındaki son puan kaybını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu mücadelenin ardından sahasında Galatasaray, Osmanlıspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarını kazandı.