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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş - Göztepe

    Beşiktaş - Göztepe
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'in 28. haftasında evinde 'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

    İki takım arasında geride kalan 47 maçtan 23'ünü , 8'ini kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor.

    Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

    İŞTE İLK 11'LER

    Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo.

    Göztepe: Beto, Leo, Reıs, Tanju Kayhan, Sabri Sarıoğlu, Selçuk, Rotman, Poko, Castro, Halil, Demba Ba.

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