07 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş - Göztepe
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
İki takım arasında geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo.
Göztepe: Beto, Leo, Reıs, Tanju Kayhan, Sabri Sarıoğlu, Selçuk, Rotman, Poko, Castro, Halil, Demba Ba.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ