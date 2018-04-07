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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek bu sezon 4. kez sahada

    Mustafa Pektemek bu sezon 4. kez
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    - karşılaşmasının 73. dakikasında Negredo’nun yerine oyuna dahil olan , bu sezon 4. kez bir lig mücadelesinde forma giydi.

    'ın 'yi konuk ettiği mücadelenin 73. dakikasında İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil olan , bu sezon ligde 4. kez forma şansı buldu. Brezilyalı forvet Vagner Love'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmaması ve Negredo'nun yorulması sebebiyle Şenol Güneş tarafından oyuna dahil edilen forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 3 karşılaşmadan daha fazla sahada kaldı. Ligin 7. haftasında Trabzonspor karşısında 1 dakika, 20. haftadaki Bursaspor mücadelesinde 10 dakika ve 24. haftadaki Trabzonspor maçında 4 dakika sahada kalarak şimdiye dek 15 dakika forma şansı bulan Mustafa Pektemek, Göztepe maçında 17 dakika oyunda kaldı. Pektemek, 86. dakikada Larin'in attığı golün asistini yaptı.

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