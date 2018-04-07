07 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek bu sezon 4. kez sahada
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının 73. dakikasında Negredo’nun yerine oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, bu sezon 4. kez bir lig mücadelesinde forma giydi.
Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk ettiği mücadelenin 73. dakikasında İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, bu sezon ligde 4. kez forma şansı buldu. Brezilyalı forvet Vagner Love'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmaması ve Negredo'nun yorulması sebebiyle Şenol Güneş tarafından oyuna dahil edilen forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 3 karşılaşmadan daha fazla sahada kaldı. Ligin 7. haftasında Trabzonspor karşısında 1 dakika, 20. haftadaki Bursaspor mücadelesinde 10 dakika ve 24. haftadaki Trabzonspor maçında 4 dakika sahada kalarak şimdiye dek 15 dakika forma şansı bulan Mustafa Pektemek, Göztepe maçında 17 dakika oyunda kaldı. Pektemek, 86. dakikada Larin'in attığı golün asistini yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ