07 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaşlı eski oyuncu Demba Ba, Vodafone Park’ta
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Göztepe’nin Senegalli yıldızı Demba Ba, uzun bir aradan sonra Vodafone Park’ta boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşayan Ba, bu kez eski takımına rakip oldu.
Chelsea'den Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda transfer olan, ardından Çin'e gidip, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak yarım sezonluğuna tekrar siyah-beyazlı takıma gelip şampiyonluk yaşayan Demba Ba, bu kez eski takımına karşı sahaya çıktı. Devre arasında Göztepe'ye transfer olan ve ortaya koyduğu performansla takımının en önemli silahı olan yıldız forvet, uzun bir aranın ardından Vodafone Park'a geldi. Ba, Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki sezon için Demba Ba'yı tekrar Beşiktaş formasıyla görmek istediğini ifade etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ