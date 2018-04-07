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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı eski oyuncu Demba Ba, Vodafone Park’ta

    Demba Ba bu kez rakip olarak Vodafone Park’ta
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    ’nin Senegalli yıldızı , uzun bir aradan sonra ’ta boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşayan Ba, bu kez eski takımına rakip oldu.

    Chelsea'den 'a 2014-2015 sezonunda transfer olan, ardından Çin'e gidip, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak yarım sezonluğuna tekrar siyah-beyazlı takıma gelip şampiyonluk yaşayan , bu kez eski takımına karşı sahaya çıktı. Devre arasında 'ye transfer olan ve ortaya koyduğu performansla takımının en önemli silahı olan yıldız forvet, uzun bir aranın ardından 'a geldi. Ba, Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki sezon için Demba Ba'yı tekrar Beşiktaş formasıyla görmek istediğini ifade etmişti.

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