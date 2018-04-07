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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'den bir ilk!

    Gary Medelden bir ilk!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'in 28. haftasında evinde 'yi ağırlayan 'ta takımının 2. golünü kaydeden , Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti

    Mücadelenin 26. dakikasında filelerini havalandıran , 31 Ekim 2015'ten bu yana ilk lig golünü attı. Şilili oyuncu, son olarak Inter forması giydiği dönemde Roma'ya gol atmıştı.

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