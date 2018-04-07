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Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'den bir ilk!
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta takımının 2. golünü kaydeden Gary Medel, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti
Mücadelenin 26. dakikasında Göztepe filelerini havalandıran Gary Medel, 31 Ekim 2015'ten bu yana ilk lig golünü attı. Şilili oyuncu, son olarak Inter forması giydiği dönemde Roma'ya gol atmıştı.
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