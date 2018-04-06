Ukraynadan sürpriz Vida iddiası

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Ukrayna'dan sürpriz Vida iddiası
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Formaya hasret kalan Vida için Ukrayna’dan sürpriz bir iddia geldi
Dinamo Kiev teknik direktörü Khatskevic'in forma bulamayan eski oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirerek Hırvat stopere, "Dönmek istersen sana kapım açık" dediği iddia edildi
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