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    06 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Ukrayna'dan sürpriz Vida iddiası

    Ukraynadan sürpriz Vida iddiası
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Formaya hasret kalan için Ukrayna’dan sürpriz bir iddia geldi

    teknik direktörü Khatskevic'in forma bulamayan eski oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirerek Hırvat stopere, "Dönmek istersen sana kapım açık" dediği iddia edildi

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