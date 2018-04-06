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    06 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Babel'den flaş Cenk Tosun açıklaması!

    Babelden flaş Cenk Tosun açıklaması!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    'ın Hollandalı yıldızı , devre arası transfer döneminde Everton'a transfer olan eski takım arkadaşı hakkında açıklamalarda bulundu

    Beşiktaş 'ın Hollandalı yıldızı Babel, " bizim için büyük kayıp. Ama artık endüstriyel futbolda gidişi çok normal. Negredo çok deneyimli bir isim. Başta çok zorlandı. Farklı bir ülkeye geldiği için alışması uzun sürdü ama iyiye doğru gidiyor" dedi.

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