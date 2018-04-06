Babelden flaş Cenk Tosun açıklaması!

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Babel'den flaş Cenk Tosun açıklaması!
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, devre arası transfer döneminde Everton'a transfer olan eski takım arkadaşı Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu
Beşiktaş 'ın Hollandalı yıldızı Babel, "Cenk Tosun bizim için büyük kayıp. Ama artık endüstriyel futbolda gidişi çok normal. Negredo çok deneyimli bir isim. Başta çok zorlandı. Farklı bir ülkeye geldiği için alışması uzun sürdü ama iyiye doğru gidiyor" dedi.
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