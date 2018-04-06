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    06 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı

    Beşiktaşta kadro sıkıntısı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    ’ta Göztepe maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.

    İkizleri olduğu için izinli olan kaleci Fabri'nin dışında, Gökhan Gönül'ün sakatlığı da halen sürüyor. Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın da kart cezaları nedeniyle teknik heyetin kadro kurmakta zorlandığı ifade edildi.

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