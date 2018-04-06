Beşiktaşta kadro sıkıntısı

Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.

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İkizleri olduğu için izinli olan kaleci Fabri'nin dışında, Gökhan Gönül'ün sakatlığı da halen sürüyor. Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın da kart cezaları nedeniyle teknik heyetin kadro kurmakta zorlandığı ifade edildi.