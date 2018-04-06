Beşiktaşta kadro sıkıntısı

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Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.
İkizleri olduğu için izinli olan kaleci Fabri'nin dışında, Gökhan Gönül'ün sakatlığı da halen sürüyor. Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın da kart cezaları nedeniyle teknik heyetin kadro kurmakta zorlandığı ifade edildi.
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