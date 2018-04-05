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    05 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

    Beşiktaştan Demba Ba açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Beşiktaş Kulübü, gündemde büyük bir polemiğe neden olan Fikret Orman'ın Göztepe maçı öncesi Demba Ba ile ilgili kullandığı ifadeler hakkında açıklama yaptı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı yaratmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz.

    Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

    Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir.

    Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz.

    Saygılarımızla"

    Fikret Orman'a Demba Ba tepkisi
    Fikret Orman'dan flaş Demba Ba açıklaması

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