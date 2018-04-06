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    06 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Kartal'da durmak yok

    Kartalda durmak yok
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    , Göztepe maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü.

    İzinli Fabricio ile tedavisi süren Love antrenmana katılmazken Gökhan Gönül ile Gökhan Töre takımdan ayrı koşu yaptı. Kondisyon ağırlıklı geçen idman, çift kale taktik maçıyla son buldu.

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