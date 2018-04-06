Kartalda durmak yok

06 Nisan 2018, Cuma
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Kartal'da durmak yok
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü.
İzinli Fabricio ile tedavisi süren Love antrenmana katılmazken Gökhan Gönül ile Gökhan Töre takımdan ayrı koşu yaptı. Kondisyon ağırlıklı geçen idman, çift kale taktik maçıyla son buldu.
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