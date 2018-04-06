Kartalda durmak yok

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü.

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İzinli Fabricio ile tedavisi süren Love antrenmana katılmazken Gökhan Gönül ile Gökhan Töre takımdan ayrı koşu yaptı. Kondisyon ağırlıklı geçen idman, çift kale taktik maçıyla son buldu.