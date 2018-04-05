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    05 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Gönül korkusu

    Gökhan Gönül korkusu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    ’ta ’ün idmanlara katılamaması ’i Göztepe ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi endişelendiriyor.

    Beşiktaş' ta Göztepe ile oynanacak zorlu maç öncesindeki sıkıntı giderek büyüyor. Bu karşılaşmada Oğuzhan Özyakup, Atiba, Tolgay Arslan ve Ricardo Quaresma cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlı takımda bu kadar sıkıntının üstüne bu kez de 'ün sakatlığı eklendi.

    Sakatlığı nedeniyle son iki idmana katılamayan tecrübeli futbolcu dünkü çalışmada da yer almadı. Teknik Direktörü Güneş bu gelişme üzerine büyük bir endişeye kapıldı. Gökhan'ın Göztepe ile yapılacak karşılaşmada takımındaki yerini almasının zor olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi Gökhan için seferberlik ilan etti.

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