Gökhan Gönül korkusu

Beşiktaş’ta Gökhan Gönül’ün idmanlara katılamaması Şenol Güneş’i Göztepe ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi endişelendiriyor.

Beşiktaş' ta Göztepe ile oynanacak zorlu maç öncesindeki sıkıntı giderek büyüyor. Bu karşılaşmada Oğuzhan Özyakup, Atiba, Tolgay Arslan ve Ricardo Quaresma cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlı takımda bu kadar sıkıntının üstüne bu kez de Gökhan Gönül'ün sakatlığı eklendi.

Sakatlığı nedeniyle son iki idmana katılamayan tecrübeli futbolcu dünkü çalışmada da yer almadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş bu gelişme üzerine büyük bir endişeye kapıldı. Gökhan'ın Göztepe ile yapılacak karşılaşmada takımındaki yerini almasının zor olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi Gökhan için seferberlik ilan etti.