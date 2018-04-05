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    05 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta şok sakatlık: Lifi koptu!

    Beşiktaşta şok sakatlık: Lifi koptu!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    'ın golcüsü 'ın lifi koptu. Brezilyalı futbolcu hafta sonu oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

    Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Göztepe maçı öncesi 3 orta oyuncusu cezalı olan siyah-beyazlılara bir kötü haber de 'dan geldi. Başkanı Fikret Orman, "Vagner Love'ın lifi koptu, bu hafta Göztepe maçında oynayamayacak." dedİ.

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