Beşiktaşta şok sakatlık: Lifi koptu!

Beşiktaş'ın golcüsü Vagner Love'ın lifi koptu. Brezilyalı futbolcu hafta sonu oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Göztepe maçı öncesi 3 orta oyuncusu cezalı olan siyah-beyazlılara bir kötü haber de Vagner Love'dan geldi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Vagner Love'ın lifi koptu, bu hafta Göztepe maçında oynayamayacak." dedİ.