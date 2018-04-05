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    05 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş ezeli rakiplerini solladı!

    Beşiktaş ezeli rakiplerini solladı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları sonrası kulüpler sıralamasını güncelledi 25’inci sırada yer alırken; G.Saray 50, F.Bahçe ise 61’inci oldu

    Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu , bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi 25 takımı arasına girmeyi başardı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının ardından kulüp sıralamalarını güncelledi.

    Devler Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan Beşiktaş, listede 25. sırada yer alırken birçok Avrupa devini solladı. Kara Kartal, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ezici bir üstünlükle geride bıraktı. İşte Avrupa'da 4 Nisan 2018 tarihli en iyi kulüpler sıralaması:

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