Gökhan Töreye 11 yolu göründü

03 Nisan 2018, Salı
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Gökhan Töre'ye 11 yolu göründü
Giriş Tarihi: 03.04.2018
Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre uzun bir aradan sonra formasına kavuşuyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta şans verdiği Oğuzhan ve Lens'ten memnun olmadığı öğrenildi. Güneş'in Göztepe karşısında sağ kanatta Gökhan Töre'yi oynatmayı planladığı belirlendi.
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