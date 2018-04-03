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    03 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre'ye 11 yolu göründü

    Gökhan Töreye 11 yolu göründü
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 03.04.2018

    lı oyuncu uzun bir aradan sonra formasına kavuşuyor.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta şans verdiği Oğuzhan ve Lens'ten memnun olmadığı öğrenildi. Güneş'in Göztepe karşısında sağ kanatta Gökhan Töre'yi oynatmayı planladığı belirlendi.

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