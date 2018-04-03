Beşiktaşlı futbolculardan rekor!

Siyah-beyazlılar bu sezon futbolcuların aldığı cezalarla da dikkat çekiyor.

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27. hafta itibari ile takımda sürekli oynayan oyunculardan sadecekart görmezken diğer 16 futbolcu 62 sarı, 6 kırmızı kart gördü. Bu kartların karşılığında 11 futbolcu 28 maç ceza aldı. Yeni transfertoplam 8 sarı kart ve 2 kez cezalı olması ile bu alanda lider durumda.