;
    03 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı futbolculardan rekor!

    Beşiktaşlı futbolculardan rekor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Siyah-beyazlılar bu sezon futbolcuların aldığı cezalarla da dikkat çekiyor.

    27. hafta itibari ile takımda sürekli oynayan oyunculardan sadece Fabricio ve Gökhan Gönül kart görmezken diğer 16 futbolcu 62 sarı, 6 kırmızı kart gördü. Bu kartların karşılığında 11 futbolcu 28 maç ceza aldı. Yeni transfer Gary Medel toplam 8 sarı kart ve 2 kez cezalı olması ile bu alanda lider durumda.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    İnananlar ordusu İnananlar ordusu
    Kartalda ortada yeni ikili Kartal'da ortada yeni ikili
    Beşiktaşı bekleyen tehlike! Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!
    BİZE ULAŞIN