03 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Beşiktaşlı futbolculardan rekor!
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
Siyah-beyazlılar bu sezon futbolcuların aldığı cezalarla da dikkat çekiyor.
27. hafta itibari ile takımda sürekli oynayan oyunculardan sadece Fabricio ve Gökhan Gönül kart görmezken diğer 16 futbolcu 62 sarı, 6 kırmızı kart gördü. Bu kartların karşılığında 11 futbolcu 28 maç ceza aldı. Yeni transfer Gary Medel toplam 8 sarı kart ve 2 kez cezalı olması ile bu alanda lider durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ