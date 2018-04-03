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    03 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

    Beşiktaşı bekleyen tehlike!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    , Göztepe karşısına sarı kart cezalısı 3 oyuncusundan mahrum çıkacak ama tehlike bir sonraki maç için de devam edecek.

    Çünkü takımda 2 futbolcu daha sarı kart ceza sınırında. Bu iki futbolcu da Tosic ve Caner. Quaresma da cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına 3 sarı kart ile sınırda çıkacak.

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