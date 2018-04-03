Beşiktaşı bekleyen tehlike!

Beşiktaş, Göztepe karşısına sarı kart cezalısı 3 oyuncusundan mahrum çıkacak ama tehlike bir sonraki maç için de devam edecek.

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Çünkü takımda 2 futbolcu daha sarı kart ceza sınırında. Bu iki futbolcu da. Quaresma da cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına 3 sarı kart ile sınırda çıkacak.