Beşiktaşta flaş düşüş! Geçen senelere göre...

03 Nisan 2018, Salı
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Beşiktaş'ta flaş düşüş! Geçen senelere göre...
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
Beşiktaş’ın bu sezon beklentilerin altında kaldığını gösteren çok net bir istatistik var...
2015-16 sezonunda 49 maçta 31 galibiyet alan Kartal % 63, geçen sezon 59 maçta 32 galibiyet ile % 59 galibiyet yüzdesi ile oynamıştı. Beşiktaş bu sezon ise geride kalan 42 maçta 23 galibiyet alarak ancak % 54 galibiyet yüzdesiyle oynadı.
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