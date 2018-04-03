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    03 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    İki devrede iki farklı Beşiktaş

    İki devrede iki farklı Beşiktaş
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Son Alanyaspor maçı için iki yarıda adeta siyah ile beyaz kadar fark etti…

    Hücum bölgesine atılan toplar 97'den 66'ya gerilerken, rakip ceza alanına atılan top sayısı ise 26'dan 13'e düştü. 2. yarı hiç isabetli şut atamayan 10 şutundan sadece 2'sinde kaleyi görebildi. Hücuma atılan toplar 49'dan 27'ye indi.

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