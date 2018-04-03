03 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
İki devrede iki farklı Beşiktaş
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
Son Alanyaspor maçı Beşiktaş için iki yarıda adeta siyah ile beyaz kadar fark etti…
Hücum bölgesine atılan toplar 97'den 66'ya gerilerken, rakip ceza alanına atılan top sayısı ise 26'dan 13'e düştü. 2. yarı hiç isabetli şut atamayan Beşiktaş 10 şutundan sadece 2'sinde kaleyi görebildi. Hücuma atılan toplar 49'dan 27'ye indi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ