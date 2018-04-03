Kartalda ortada yeni ikili

03 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Kartal'da ortada yeni ikili
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
Orta sahada 3 oyuncusundan yoksun olacak Beşiktaş’ta teknik patron Şenol Güneş, Adriano’yu bu mevkiye kadırmayı düşündüğü bildirildi.
Tecrübeli hocanın, Göztepe sınavında Brezilyalı yıldızı, Medel ile birlikte orta ikilide oynatıp önlerine de Talisca'yı koyacağı gelen haberler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ