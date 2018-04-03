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    03 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Kartal'da ortada yeni ikili

    Kartalda ortada yeni ikili
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Orta sahada 3 oyuncusundan yoksun olacak ’ta teknik patron Şenol Güneş, ’yu bu mevkiye kadırmayı düşündüğü bildirildi.

    Tecrübeli hocanın, Göztepe sınavında Brezilyalı yıldızı, ile birlikte orta ikilide oynatıp önlerine de Talisca'yı koyacağı gelen haberler arasında.

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