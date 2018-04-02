Transferde Beşiktaşın önü açıldı!

Son zamanlarda adı Beşiktaş'la anılan Paris Saint Germain'in yıldız ismi Javier Pastore ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, siyah beyazlı ekibin yanı sıra oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilen İtalyan devi Inter'in Pastore'yi transfer etmekten vazgeçti.

Bu gelişmeyle ilgili olarak, Pastore'yi 2009'da Palermo'ya transfer eden İtalyan sportif direktör Walter Sabatini de açıklamada bulundu ve Milano devinin Arjantinli yıldızın transferinin rafa kaldırdığını ifade etti.

Inter'in bu kararı, Arjantinli yıldız 10 numaranın transferinde Beşiktaş'ın da önünün açılmasına sebep oldu.



