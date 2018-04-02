;
    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Transferde Beşiktaş'ın önü açıldı!

    Transferde Beşiktaşın önü açıldı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Son zamanlarda adı Beşiktaş'la anılan Paris Saint Germain'in yıldız ismi Javier Pastore ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Fransız basınında çıkan haberlere göre, siyah beyazlı ekibin yanı sıra oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtilen İtalyan devi Inter'in Pastore'yi transfer etmekten vazgeçti.

    Bu gelişmeyle ilgili olarak, Pastore'yi 2009'da Palermo'ya transfer eden İtalyan sportif direktör Walter Sabatini de açıklamada bulundu ve Milano devinin Arjantinli yıldızın transferinin rafa kaldırdığını ifade etti.

    Inter'in bu kararı, Arjantinli yıldız 10 numaranın transferinde Beşiktaş'ın da önünün açılmasına sebep oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Yıllar sonra farkedildi: Şenol Güneş bakın hangi dizide oynamış! Yıllar sonra farkedildi: Şenol Güneş bakın hangi dizide oynamış!
    Beşiktaş, Avrupa devlerini geride bıraktı Beşiktaş, Avrupa devlerini geride bıraktı
    İşte borsa liginin şampiyonu İşte borsa liginin şampiyonu
    BİZE ULAŞIN