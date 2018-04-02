;
    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Gary Medel korkuttu

    Gary Medel korkuttu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    lı futbolcu , akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

    lı futbolcu , akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

    Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Transferde Beşiktaşın önü açıldı! Transferde Beşiktaş'ın önü açıldı!
    Yıllar sonra farkedildi: Şenol Güneş bakın hangi dizide oynamış! Yıllar sonra farkedildi: Şenol Güneş bakın hangi dizide oynamış!
    Beşiktaş, Avrupa devlerini geride bıraktı Beşiktaş, Avrupa devlerini geride bıraktı
    BİZE ULAŞIN