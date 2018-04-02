Gary Medel korkuttu

Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.