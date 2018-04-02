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Gary Medel korkuttu
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.
Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.
Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.
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