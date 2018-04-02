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"Taşlardan kale yapardık"
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Alvaro Negredo, futbola nasıl başladığını anlatırken, “Taşlardan kale yapardık ya da tişörtlerimizi büzüştürüp kale olarak kullanırdık. Bazen de bankları çekip, alt kısımlarını kale olarak kullanırdık” dedi.
İspanyol golcü, "Evcimen bir insanım. Attığım gollerden çok Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak daha önemli" ifadelerini kullandı.
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