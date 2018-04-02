;
    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    "Taşlardan kale yapardık"

    Taşlardan kale yapardık
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    , futbola nasıl başladığını anlatırken, “Taşlardan kale yapardık ya da tişörtlerimizi büzüştürüp kale olarak kullanırdık. Bazen de bankları çekip, alt kısımlarını kale olarak kullanırdık” dedi.

    İspanyol golcü, "Evcimen bir insanım. Attığım gollerden çok 'ın şampiyonluğunu kutlamak daha önemli" ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaş Talisca için harekete geçti! Beşiktaş Talisca için harekete geçti!
    Avrupada kupa kazanacağımız yıllar yakın "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar yakın"
    Beşiktaş Mogaz şampiyon Beşiktaş Mogaz şampiyon
    BİZE ULAŞIN