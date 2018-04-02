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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Q7'nin yeri dolmuyor

    Q7nin yeri dolmuyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Alanyaspor maçında organize atak yapmakta zorlanan , özellikle kenar ortalarında ’yı aradı.

    Portekizli yıldızın yerine görev alan Lens tek bir isabetli orta bile yapamadı. Quaresma ise oynadığı maçlarda ceza sahasına ortalama 10 orta yapıyordu. Maç başına isabetli orta oranı da en az 4'tü.

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