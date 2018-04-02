Q7nin yeri dolmuyor

Alanyaspor maçında organize atak yapmakta zorlanan Beşiktaş, özellikle kenar ortalarında Ricardo Quaresma’yı aradı.

Portekizli yıldızın yerine görev alan Lens tek bir isabetli orta bile yapamadı. Quaresma ise oynadığı maçlarda ceza sahasına ortalama 10 orta yapıyordu. Maç başına isabetli orta oranı da en az 4'tü.