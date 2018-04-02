Arslan: Bir Beşiktaş bir de Barça

Kartal’ın orta sahadaki dinamosu Tolgay Arslan, derginin Yavru Kartal bölümüne konuk oldu.

Barcelona hayranı olduğunu söyleyen yıldız, "Benim için iki takım var, biri Beşiktaş diğeri Barcelona. Diğer takımları pek seyretmiyorum" dedi. Tolgay, takımın beyninin orta saha oyuncusu olduğunu da vurgulayarak, "Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir" şeklinde konuştu.