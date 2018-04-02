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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Arslan: Bir Beşiktaş bir de Barça

    Bir Beşiktaş bir de Barça
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Kartal’ın orta sahadaki dinamosu , derginin Yavru Kartal bölümüne konuk oldu.

    Barcelona hayranı olduğunu söyleyen yıldız, "Benim için iki takım var, biri Beşiktaş diğeri Barcelona. Diğer takımları pek seyretmiyorum" dedi. Tolgay, takımın beyninin orta saha oyuncusu olduğunu da vurgulayarak, "Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir" şeklinde konuştu.

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