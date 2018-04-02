Necip ve Medel göreve

Tolgay Arslan, Atiba ve Oğuzhan Özyakup’un cezalı duruma düşmesi Beşiktaş orta sahasını çökertti. Güneş’in Göztepe maçında bu bölgede Necip ve Medel’e forma vermesi bekleniyor

Beşiktaş, Alanyaspor'u 1-0 yenerken orta sahasını kaybetmişti. Tolgay, Atiba ve Oğuzhan gördükleri 4. sarı kartlarla cezalı duruma düşerken, Şenol Güneş alternatif arayışına başladı. Bu hafta Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında bu bölgede Necip Uysal ile Gary Medel'in oynaması bekleniyor. Takımın jokeri olan Necip bu sezon ligde 3 maçta ilk 11'de şans buldu. Bu maçların ikisi berabere biterken, biri kazanıldı. Sarı kart cezası nedeniyle Alanyaspor karşısında oynamayan Medel'i ise Güneş savunma ve orta sahada kullandı. Şilili yıldızın ligde forma giydiği 18 mücadelede 1 asisti var.