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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Necip ve Medel göreve

    Necip ve Medel göreve
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Tolgay Arslan, Atiba ve Oğuzhan Özyakup’un cezalı duruma düşmesi orta sahasını çökertti. Güneş’in Göztepe maçında bu bölgede Necip ve Medel’e forma vermesi bekleniyor

    , Alanyaspor'u 1-0 yenerken orta sahasını kaybetmişti. Tolgay, Atiba ve Oğuzhan gördükleri 4. sarı kartlarla cezalı duruma düşerken, Şenol Güneş alternatif arayışına başladı. Bu hafta Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında bu bölgede Necip Uysal ile Gary Medel'in oynaması bekleniyor. Takımın jokeri olan Necip bu sezon ligde 3 maçta ilk 11'de şans buldu. Bu maçların ikisi berabere biterken, biri kazanıldı. Sarı kart cezası nedeniyle Alanyaspor karşısında oynamayan Medel'i ise Güneş savunma ve orta sahada kullandı. Şilili yıldızın ligde forma giydiği 18 mücadelede 1 asisti var.

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