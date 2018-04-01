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    01 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    "Şampiyonluk şansımız herkesten fazla"

    Şampiyonluk şansımız herkesten fazla
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    İkinci Başkanı , ''Ben 17 takımın da hırslandıkları zaman çok önemli ve iyi maçlar çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek çok erken ama bana göre Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının biraz daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum'' dedi.

    Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tarafından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen törende 'Spor Yöneticiliği' dalında ödülünü alan , gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Çebi şampiyonlukla ilgili olarak, ''Düşme hattındaki takımlar, şampiyon olmak için oynayanlar, 2'nci, 3'üncü, 5'inci olmak için oynayan takımlar kendi aralarında gerçekten çok ciddi bir mücadele verecekler. Ben 17 takımın da hırslandıkları zaman çok önemli ve iyi maçlar çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek çok erken ama bana göre 'ın şampiyonluk şansının biraz daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

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