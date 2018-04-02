;
    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Menajeri açıkladı! Oğuzhan Özyakup'a dev talip

    Menajeri açıkladı! Oğuzhan Özyakupa dev talip
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    'un menajeri Kees Vos, yıldız oyuncunun 'ta ki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    'la sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı sezon sonunda belli olacak olan hakkında İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaş Talisca için harekete geçti! Beşiktaş Talisca için harekete geçti!
    Avrupada kupa kazanacağımız yıllar yakın "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar yakın"
    Beşiktaş Mogaz şampiyon Beşiktaş Mogaz şampiyon
    BİZE ULAŞIN