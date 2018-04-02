Menajeri açıkladı! Oğuzhan Özyakupa dev talip

02 Nisan 2018, Pazartesi
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Beşiktaş'la sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı sezon sonunda belli olacak olan Oğuzhan Özyakuphakkında İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı.
Menajeri açıkladı! Oğuzhan Özyakup'a dev talip
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta ki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'la sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı sezon sonunda belli olacak olan Oğuzhan Özyakuphakkında İtalyanlar bomba bir iddia ortaya attı.
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