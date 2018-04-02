;
    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Mogaz şampiyon

    Beşiktaş Mogaz şampiyon
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Süper Ligi’nde , bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Siyah-beyazlılar, 23. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u 32-26 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Üst üste 10'uncu kez mutlu sona ulaşan , toplamda ise 14'üncü Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Yönetim, resmi siteden yayınladığı mesajla takımını kutladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaş Talisca için harekete geçti! Beşiktaş Talisca için harekete geçti!
    Avrupada kupa kazanacağımız yıllar yakın "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar yakın"
    Bir Beşiktaş bir de Barça "Bir Beşiktaş bir de Barça"
    BİZE ULAŞIN