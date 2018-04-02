Beşiktaş Mogaz şampiyon

Hentbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Mogaz, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlılar, 23. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u 32-26 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Üst üste 10'uncu kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş Mogaz, toplamda ise 14'üncü Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Yönetim, resmi siteden yayınladığı mesajla hentbol takımını kutladı.