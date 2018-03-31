Törede son karar bugün

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Beşiktaş’ta hiçbir maçta forma giyemeyen Gökhan Töre, hafta boyunca takımla birlikte çalıştı.

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Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlığının geçtiğini ve tamamen hazır olduğunu açıklarken; son kararı teknik direktör Güneş verecek.