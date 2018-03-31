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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Töre'de son karar bugün

    Törede son karar bugün
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon ’ta hiçbir maçta forma giyemeyen , hafta boyunca takımla birlikte çalıştı.

    Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlığının geçtiğini ve tamamen hazır olduğunu açıklarken; son kararı teknik direktör Güneş verecek.

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