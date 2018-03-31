Törede son karar bugün

31 Mart 2018, Cumartesi
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Töre'de son karar bugün
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Beşiktaş’ta hiçbir maçta forma giyemeyen Gökhan Töre, hafta boyunca takımla birlikte çalıştı.
Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlığının geçtiğini ve tamamen hazır olduğunu açıklarken; son kararı teknik direktör Güneş verecek.
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