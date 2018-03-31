"Biz kazanalım onlar düşünsün"

Güney ekibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan Kara Kartal, bugün de sahadan galibiyetle ayrılmayı planlarken, ardından da şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Barış Şimşek tarafından yönetilecek. Lider G.Saray'ın 4, ikinci Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak. Akdeniz ekibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen siyah-beyazlılar, sonrasında maçlarını yarın oynayacak olan Başakşehir ve G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

10 ATTILAR, 3 YEDİLER

Beşiktaş, Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi. Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.

EVİNDE 39 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş evinde 39 maçtır yenilmiyor. Siyah- beyazlılar, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kara Kartal'da Atiba, Caner Erkin, Tosic, Oğuzhan ve Tolgay bugünkü karşılaşmada sarı kart görürse, 28. Haftada oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



Q7, ADRİANO VE MEDEL YOK

Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Q7, Medel ve Adriano, bugünkü mücadelede oynayamayacak. Trabzon, G.Birliği, Başakşehir ve bugünkü Alanya maçlarında forma giymeyen Portekizli yıldızın, 5 maçlık cezasının tamamlamasına 1 maç kaldı.