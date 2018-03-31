Maskeli süvari

Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Alvaro Negredo Alanya maçına özel maskeyle çıkacak. İspanyol forvet 6 maçtır gol atamıyor

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Alanyaspor maçına çevrilirken, uzun süredir gol atamayan Negredo siyah-beyazlıların bu karşılaşmadaki en önemli kozlarından biri olacak. Siyah beyazlıların, ligin 26. haftasında Başakşehir ile oynadığı maçta elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Alvaro Negredo, özel bir maskeyle sahaya çıkacak. Golcü oyuncu, ameliyatının ardından 1 hafta dinlenirken milli maç arası olması nedeniyle daha sonra ise özel maskeyle takımla çalışmalarını sürdürdü. Son 6 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan Negredo, bu periyotta 5 asist yapmayı başardı.

LOVE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bu arada siyah-beyazlıların devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, eski takımına karşı forma giymeye hazırlanıyor. Geçen sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, ilk yılında ligdeki maçlarda fileleri 23 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 10 gol kaydeden Vagner Love, siyah-beyazlı ekipte 2 lig golüne imza attı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıkan Negredo 13 gol atarken 9 da asist yaptı ve 21 gole direkt katkıda bulundu.