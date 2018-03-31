Skenderbeu Kartalı yaktı!

31 Mart 2018, Cumartesi
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Skenderbeu Kartal'ı yaktı!
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
UEFA, Arnavutluk ekibi Skenderbeu’ya şike yaptığı için 10 yıl ceza verirken şike yapılan bir maçın Beşiktaş’ı da çok yakından ilgilendirdiği ortaya çıktı.
Skenderbeu, grupta oynanan son maçta Lokomotiv Moskova'ya 3-0 yenilmiş ve bu skorun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etmişti.
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