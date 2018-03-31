Serdal Adalıya yönetim ziyareti

31 Mart 2018, Cumartesi
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Serdal Adalı'ya yönetim ziyareti
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şubat ayında yapılan Olağan Genel Kurul’da ikinci kez TJK başkanlığına seçilen kulübün eski asbaşkanı Serdal Adalı’ya tebrik ziyaretinde bulundu
Ziyarette Orman'ın yanı sıra Umut Güner, Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.
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