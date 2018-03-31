;
    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Serdal Adalı'ya yönetim ziyareti

    Serdal Adalıya yönetim ziyareti
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Başkanı , Şubat ayında yapılan Olağan Genel Kurul’da ikinci kez TJK başkanlığına seçilen kulübün eski asbaşkanı Serdal Adalı’ya tebrik ziyaretinde bulundu

    Ziyarette Orman'ın yanı sıra Umut Güner, Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Biz kazanalım onlar düşünsün "Biz kazanalım onlar düşünsün"
    Törede son karar bugün Töre'de son karar bugün
    Maskeli süvari Maskeli süvari
    BİZE ULAŞIN