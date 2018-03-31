Beşiktaşın son 14 golünde yabancı imzası

Siyah-beyazlıların iç sahada attığı son 14 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi.

Son 6 iç saha maçında 14 gol atan Kartal'da yerli isimler ağları havalandıramadı. Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta gol atan son yerli oyuncu Cenk Tosun oldu. Everton'a giden Milli oyuncu, siyah beyazlıların 17 Aralık 2017'de Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta son golü atmıştı. 14 golün dağılım şöyle: Talisca (6), Love (3), Quaresma (2), Negredo, Pepe ve Vida.