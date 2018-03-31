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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın son 14 golünde yabancı imzası

    Beşiktaşın son 14 golünde yabancı imzası
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Siyah-beyazlıların iç sahada attığı son 14 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi.

    Son 6 iç saha maçında 14 gol atan Kartal'da yerli isimler ağları havalandıramadı. formasıyla Vodafone Park'ta gol atan son yerli oyuncu Cenk Tosun oldu. Everton'a giden Milli oyuncu, siyah beyazlıların 17 Aralık 2017'de Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta son golü atmıştı. 14 golün dağılım şöyle: Talisca (6), Love (3), Quaresma (2), Negredo, Pepe ve Vida.

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