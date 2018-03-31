İkinci yarının yıldızı Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu.

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Siyah beyazlılar,topladı. Bu dönemde10 puan alan Alanya son3 maçta 7 puan topladı. Buarada iki takım arasında oynananmaçlarda atılan songeldi. 6 golün 4'ü penaltıdankaydedildi. Siyah beyazlılar,topladı. Bu dönemde10 puan alan Alanya son3 maçta 7 puan topladı. Buarada iki takım arasında oynananmaçlarda atılan songeldi. 6 golün 4'ü penaltıdankaydedildi.