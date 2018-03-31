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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    İkinci yarının yıldızı Beşiktaş

    İkinci yarının yıldızı Beşiktaş
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    , Süper Lig’in ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu.

    Siyah beyazlılar, 9 maçta 20 puan topladı. Bu dönemde 10 puan alan Alanya son 3 maçta 7 puan topladı. Bu arada iki takım arasında oynanan maçlarda atılan son 10 golün 6'sı duran toplardan geldi. 6 golün 4'ü penaltıdan kaydedildi. Siyah beyazlılar, 9 maçta 20 puan topladı. Bu dönemde 10 puan alan Alanya son 3 maçta 7 puan topladı. Bu arada iki takım arasında oynanan maçlarda atılan son 10 golün 6'sı duran toplardan geldi. 6 golün 4'ü penaltıdan kaydedildi.

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