31 Mart 2018, Cumartesi
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İkinci yarının yıldızı Beşiktaş
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu.
Siyah beyazlılar, 9 maçta 20 puan topladı. Bu dönemde 10 puan alan Alanya son 3 maçta 7 puan topladı. Bu arada iki takım arasında oynanan maçlarda atılan son 10 golün 6'sı duran toplardan geldi. 6 golün 4'ü penaltıdan kaydedildi. Siyah beyazlılar, 9 maçta 20 puan topladı. Bu dönemde 10 puan alan Alanya son 3 maçta 7 puan topladı. Bu arada iki takım arasında oynanan maçlarda atılan son 10 golün 6'sı duran toplardan geldi. 6 golün 4'ü penaltıdan kaydedildi.
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