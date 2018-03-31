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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş- Alanyaspor

    Beşiktaş- Alanyaspor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

    Şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Barış Şimşek tarafından yönetilecek. Lider G.Saray'ın 4, ikinci Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak. Akdeniz ekibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen siyah-beyazlılar, sonrasında maçlarını yarın oynayacak olan Başakşehir ve G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

    Beşiktaş'ın 11'i:
    Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

    Aytemiz Alanyaspor'un 11'i:
    Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla.

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