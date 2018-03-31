Beşiktaş maçının 11leri belli oldu

31 Mart 2018, Cumartesi
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Beşiktaş'ın 11'i:
Aytemiz Alanyaspor'un 11'i:
Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2018
Beşiktaş-Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu
Beşiktaş'ın 11'i:
Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
Aytemiz Alanyaspor'un 11'i:
Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla.
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