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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

    Beşiktaş maçının 11leri belli oldu
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Beşiktaş-Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu

    Beşiktaş'ın 11'i:
    Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

    Aytemiz Alanyaspor'un 11'i:
    Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla.

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