Beşiktaşa Alanyaspor maçı öncesi müjde

31 Mart 2018, Cumartesi
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Beşiktaş'a Alanyaspor maçı öncesi müjde
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Beşiktaş'ta Gökhan Töre maç kadrosuna dahil edildi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci yaşandı. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu uzun süre sonra Beşiktaş'ın maç kadrosuna dahil edildi. Töre, en son 18 Mayıs 2016'da Beşiktaş'ta maça çıkmıştı.
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