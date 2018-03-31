;
    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a Alanyaspor maçı öncesi müjde

    Beşiktaşa Alanyaspor maçı öncesi müjde
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre maç kadrosuna dahil edildi

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci yaşandı. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu uzun süre sonra Beşiktaş'ın maç kadrosuna dahil edildi. Töre, en son 18 Mayıs 2016'da Beşiktaş'ta maça çıkmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Cenk Tosundan önemli açıklamalar Cenk Tosun'dan önemli açıklamalar
    Beşiktaşın efsane ismi geri dönüyor! Beşiktaş'ın efsane ismi geri dönüyor!
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Afrine gidiyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Afrin'e gidiyor
    BİZE ULAŞIN