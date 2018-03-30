Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalıları Medel ve Adriano’nun yerine Tosic ve Caner 11’de oynayacak. Negredo maskeyle forma giyecek

Milli araya Başakşehir yenilgisiyle giren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışına yeniden tutunmak için planını yaptı. Kalan tüm maçları kazanıp, şampiyon olmak isteyen siyah beyazlılar 8 karşılaşmalık bu periyodun en ciddi sınavı olarak gördükleri Galatasaray derbisine 4'te 4 yaparak gitmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de, bu periyodun ilk maçı olan Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ini kafasında belirledi.

Savunmanın kenarlarında Gökhan ile birlikte cezalı Adriano'nun yokluğunda Caner'i görevlendirecek olan deneyimli çalıştırıcı, stoperde iyileşen Pepe'nin yanında bir başka cezalı oyuncu Medel'in yerinde Tosic'i oynatacak. Orta alanın göbeğinde Tolgay - Atiba ikilisini bozmayacak olan Güneş'in kenarlardaki tercihleri, Quaresma'nın yokluğunda Babel ile Lens olacak. Maskeyle sahaya çıkacak Negredo'nun arkasında ise Talisca görev yapacak.