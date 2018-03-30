Beşiktaş Brahimi için harekete geçti

Gelecek sezon için çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen Brahimi için harekete geçtiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken siyah beyazlı ekipte yönetim gelecek sezon için erkenden harekete geçti.

Portekiz'de yayın yapan spor gazetesi Record'un haberine göre Beşiktaş, sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali bulunan Anderson Talisca'nın yerine düşündüğü Porto'lu Brahimi için nabız yoklamaya başladı.

Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Cezayirli oyuncu için Beşiktaş'ın transfer teklifi hazırladığı da öne sürülürken, 28 yaşındaki Brahimi'nin daha önce karşı karşıya geldiği siyah beyazlı ekibin oynadığı futboldan ve taraftarından etkilendiği, transfere de sıcak baktığı belirtildi.

1.75 boyundaki Brahimi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon € civarında.

1990 doğumluolan Cezayirli futbolcu, daha önce Rennes, Clermont, Granada formaları giydi. Porto'da 4. sezonunu geçiren Brahimi, skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Orta sahanın her tarafında forma giyebilen. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 maçta 11 gol atarken 7 de asist yaptı.





