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    30 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Oğuzhan Özyakup'a bu kez Leipzig talip!

    Oğuzhan Özyakupa bu kez Leipzig talip!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    ' ta son maçlarda fazla şans bulamayan Oğuzhan'a bu kez de Alman kulüplerinden 'in talip olduğu öğrenildi.

    ' ta son maçlarda fazla şans bulamayan Oğuzhan'a bu kez de Alman kulüplerinden 'in talip olduğu öğrenildi.

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