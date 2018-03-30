Oğuzhan Özyakupa bu kez Leipzig talip!

30 Mart 2018, Cuma
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Oğuzhan Özyakup'a bu kez Leipzig talip!
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Beşiktaş' ta son maçlarda fazla şans bulamayan Oğuzhan'a bu kez de Alman kulüplerinden Leipzig'in talip olduğu öğrenildi.
Beşiktaş' ta son maçlarda fazla şans bulamayan Oğuzhan'a bu kez de Alman kulüplerinden Leipzig'in talip olduğu öğrenildi.
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