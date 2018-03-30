Oğuzhan Özyakupa bu kez Leipzig talip!

Beşiktaş' ta son maçlarda fazla şans bulamayan Oğuzhan'a bu kez de Alman kulüplerinden Leipzig'in talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş' ta son maçlarda fazla şans bulamayan Oğuzhan'a bu kez de Alman kulüplerinden Leipzig'in talip olduğu öğrenildi.