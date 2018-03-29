Güneşten İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Liverpool'un yerel gazetelerinden Echo'ya bir röportaj verdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ve Cenk Tosun hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Cenk Tosun'un devre arasında bonuslar dahil olmak üzere 27 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olmasının hatırladığı haberde Şenol Güneş, devre arasında oyuncusunu göndermeyi hiç istemediğini söyledi. Güneş, Cenk Tosun'un Ocak ayında ayrılmasına gönülsüzce izin verdiğini ancak Premier Lig'de oyuncusunun çok başarılı olabileceğini söyledi.Güneş, ECHO'ya verdiği demeçte, "Bu karar, kulüp adına yapılması kolay bir karar değildi. Çünkü Cenk Tosun en önemli oyuncularımızdan biriydi. Cenk Tosun Premier Ligi'nde başarılı olabilir. O genç ve futbolu ve çalışmayı sever" diye konuştu. Cenk, hem ayakları hem de kafasını kullanarak gol atabilecek çok iyi bir merkez golcüsü" ifadelerini kullandı.



Farhad Moshiri ve futbol direktörü Steve Walsh'un bizzat izlediği Cenk Tosun için Şenol Güneş, "Cenk Tosun bu mevcut performansın üzerine çıkabilen bir derecede potansiyeli iyi olan bir isim" diye konuştu.