Taliscadan Beşiktaşa sözleşme şartı

Talisca'dan Beşiktaş'a sözleşme şartı
Hakkında son zamanlarda Avrupa'da art arda transfer haberleri çıkan Anderson Talisca transferi konusunda Beşiktaş'a şart koştuğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en önemli silahlarından Anderson Talisca'nın transferi için siyah beyazlı ekip çalışmalarını sürdürüyor.
"Sezon sonunda Talisca'yla görüşme yapma hakkı Beşiktaş'ın" diyen Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin yeni sözleşme için Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenilirken, Talisca'nın imzayı şart koşarak atacağını söylediği öğrenildi.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş'la devam etmek istediğini ifade eden Brezilyalı yıldız, serbest kalma tazminatına karşı çıkıyor.
Avrupa'dan teklif gelmesi durumunda değerlendirmek istediğini söyleyen Talisca, sözleşmesine serbest kalma bedeli konulmasına yanaşmıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.