Şenol Güneşten futbolcularına sert uyarı

TÜM hesaplarını üst üste üçüncü şampiyonluk için yapan siyah-beyazlılarda, G.Saray derbisinin ‘final’ olarak değerlendirilmesi teknik direktör Şenol Güneş’i kızdırdı.

Beşiktaş camiası, tüm hesaplarını G.Saray'ı yenmek üzerine kuruyor, ancak bu hesaplamalarda G.Saray derbisinin 'final' maçı olarak gösterilmesi Şenol Güneş'i oldukça rahatsız ediyor. Tecrübeli teknik adam önlerindeki maçları kazanmadan bu tarz söylemlere girmenin doğru olmayacağını ifade ederek 'Sadece Galatasaray değil her maçımız final' diyor.

HESAP YAPMAYIN

Güneş'in şampiyonluk hesaplamaları ile ilgili sürekli olarak şu ifadeleri kullanıyor: "Herkesin kafasında G.Saray maçının final olacağı düşüncesi var. Ezeli rakibimizi sahasında yenmek bir hedef olabilir ama oraya gidinceye kadar oynayacağın maçlarda puan kaybedersen, G.Saray maçının bir anlamı da kalmayabilir. O yüzden önceliğimiz maç maç gitmek ve her maça final gözüyle bakmak olmalı. G.Saray maçına geldiğimizde oyuncular zaten kendi kendine motive olur. O yüzden bu tip söylemleri ve 8'de 8 hesaplamalarını camia olarak bir kenara bırakalım, sadece işimize konsantre olalım"