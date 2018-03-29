;
    29 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten futbolcularına sert uyarı

    Şenol Güneşten futbolcularına sert uyarı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    TÜM hesaplarını üst üste üçüncü şampiyonluk için yapan siyah-beyazlılarda, G.Saray derbisinin ‘final’ olarak değerlendirilmesi teknik direktör ’i kızdırdı.

    camiası, tüm hesaplarını G.Saray'ı yenmek üzerine kuruyor, ancak bu hesaplamalarda G.Saray derbisinin 'final' maçı olarak gösterilmesi 'i oldukça rahatsız ediyor. Tecrübeli teknik adam önlerindeki maçları kazanmadan bu tarz söylemlere girmenin doğru olmayacağını ifade ederek 'Sadece Galatasaray değil her maçımız final' diyor.

    HESAP YAPMAYIN
    Güneş'in şampiyonluk hesaplamaları ile ilgili sürekli olarak şu ifadeleri kullanıyor: "Herkesin kafasında G.Saray maçının final olacağı düşüncesi var. Ezeli rakibimizi sahasında yenmek bir hedef olabilir ama oraya gidinceye kadar oynayacağın maçlarda puan kaybedersen, G.Saray maçının bir anlamı da kalmayabilir. O yüzden önceliğimiz maç maç gitmek ve her maça final gözüyle bakmak olmalı. G.Saray maçına geldiğimizde oyuncular zaten kendi kendine motive olur. O yüzden bu tip söylemleri ve 8'de 8 hesaplamalarını camia olarak bir kenara bırakalım, sadece işimize konsantre olalım"

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Kartallar yuvasına güveniyor Kartallar yuvasına güveniyor
    Beşiktaşın Talisca stratejisi Beşiktaş'ın Talisca stratejisi
    Pepeden Come To Beşiktaş itirafı Pepe'den 'Come To Beşiktaş' itirafı
    BİZE ULAŞIN