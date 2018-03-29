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    29 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre'den Güneş'e mesaj

    Gökhan Töreden Güneşe mesaj
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Sakatlığını tamamen atlatan Gökhan Töre ligin kalan bölümünde hocasından forma bekliyor

    Gökhan Töre yeniden Beşiktaş seyircisi önüne çıkacağı günü iple çekiyor. Kiralık olarak gittiği West Ham United'dan dönüşte sezon başı hazırlık kampında sakatlanan yıldız futbolcu yaklaşık 9 aylık aranın ardından artık tamamen hazır duruma gelirken kademeli olarak takıma dönmenin planlarını yapıyor.

    En son West Ham United'ın 1 Ekim 2016'da Middlesbrough ile oynadığı lig maçında görev aldıktan sonra bir daha resmi maçta oynamayan Töre 1.5 yıllık özlemini sezonun son bölümünde gidermek istiyor.

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