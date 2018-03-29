Gökhan Töreden Güneşe mesaj

29 Mart 2018, Perşembe
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Gökhan Töre yeniden Beşiktaş seyircisi önüne çıkacağı günü iple çekiyor. Kiralık olarak gittiği West Ham United'dan dönüşte sezon başı hazırlık kampında sakatlanan yıldız futbolcu yaklaşık 9 aylık aranın ardından artık tamamen hazır duruma gelirken kademeli olarak takıma dönmenin planlarını yapıyor..
Gökhan Töre'den Güneş'e mesaj
Giriş Tarihi: 29.03.2018
Sakatlığını tamamen atlatan Gökhan Töre ligin kalan bölümünde hocasından forma bekliyor
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş seyircisi önüne çıkacağı günü iple çekiyor. Kiralık olarak gittiği West Ham United'dan dönüşte sezon başı hazırlık kampında sakatlanan yıldız futbolcu yaklaşık 9 aylık aranın ardından artık tamamen hazır duruma gelirken kademeli olarak takıma dönmenin planlarını yapıyor.
En son West Ham United'ın 1 Ekim 2016'da Middlesbrough ile oynadığı lig maçında görev aldıktan sonra bir daha resmi maçta oynamayan Töre 1.5 yıllık özlemini sezonun son bölümünde gidermek istiyor.
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