Gökhan Töreden Güneşe mesaj

Sakatlığını tamamen atlatan Gökhan Töre ligin kalan bölümünde hocasından forma bekliyor

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş seyircisi önüne çıkacağı günü iple çekiyor. Kiralık olarak gittiği West Ham United'dan dönüşte sezon başı hazırlık kampında sakatlanan yıldız futbolcu yaklaşık 9 aylık aranın ardından artık tamamen hazır duruma gelirken kademeli olarak takıma dönmenin planlarını yapıyor.



En son West Ham United'ın 1 Ekim 2016'da Middlesbrough ile oynadığı lig maçında görev aldıktan sonra bir daha resmi maçta oynamayan Töre 1.5 yıllık özlemini sezonun son bölümünde gidermek istiyor.