29 Mart 2018, Perşembe
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Sosyal medyada Atiba çılgınlığı
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Galatasaray taraftarları, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba Hutchinson'ın Instagram sayfasını yorum yağmuruna tuttu.
Galatasaray taraftarları, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba Hutchinson'ın Instagram sayfasını yorum yağmuruna tuttu.
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