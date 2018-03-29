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    29 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Sosyal medyada Atiba çılgınlığı

    Sosyal medyada Atiba çılgınlığı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    taraftarları, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hutchinson'ın Instagram sayfasını yorum yağmuruna tuttu.

    taraftarları, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hutchinson'ın Instagram sayfasını yorum yağmuruna tuttu.

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