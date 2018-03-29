;
    29 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

    Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı.

    Kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başladı. İdman, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyunla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    , maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşın güvencesi Vodafone Park! Beşiktaş'ın güvencesi Vodafone Park!
    İspanyol futbolcudan Beşiktaşa gönderme! İspanyol futbolcudan Beşiktaş'a gönderme!
    3 büyüklerin gündeminde olan yerli isimler 3 büyüklerin gündeminde olan yerli isimler
    BİZE ULAŞIN